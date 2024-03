Padli ameriški kriptokralj obsojen na 25 let zapora. Koliko so dobili drugi razvpiti goljufi v ZDA? Finance Ob izreku kazni za goljufivega ustanovitelja in šefa propadle kriptoborze FTX Sama Bankmana-Frieda so ameriški mediji spomnili na še nekaj drugih primerov, kjer so poslovne goljufe kaznovali z visokimi zapornimi kaznimi.

Sorodno















Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Peter Prevc

Janez Janša

Tadej Pogačar