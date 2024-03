Mineva 150 let od rojstva generala, pesnika in borca za severno mejo N1 Danes mineva 150 let od rojstva generala Rudolfa Maistra. Ob obletnici je minule dni potekalo že več prireditev, še več jih bo zaznamovalo celotno letošnje leto, ki ga je vlada razglasila za leto Rudolfa Maistra. Letos mineva tudi 90 let od Maistrove smrti, v Kamniku pa obeležujejo tudi sto let od imenovanja Maistra za častnega meščana.

