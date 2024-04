»Misel pesnika in klic vojaka« Vlada RS Vlada Republike Slovenije je leto 2024 razglasila za leto generala Rudolfa Maistra, saj mineva 150 let od njegovega rojstva in 90 let od smrti. Arhiv Republike Slovenije se velikemu Slovencu poklanja s kratkim dokumentarnim filmom scenarista in režiserja Milana Ljubića, ki skozi dokumente, fotografije in posnetke krajev njegovega bivanja predstavlja Maistrovo življenjsko pot in delovanje.

