V Mariboru so v četrtek med zemeljskimi deli našli 250-kilogramsko bombo iz 2. svetovne vojne. Kraj najdbe so pristojni zavarovali, v prihodnji dneh pa bo sledila deaktivacija oziroma odstranitev. Več informacij bodo ob 12. uri podali predstavniki službe za zaščito in reševanje. Izjavo bomo spremljali v živo.