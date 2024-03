VIDEO: Predstavili plan deaktivacije bombe v Mariboru Lokalec.si Pri zemeljskih delih na ulici Ledina v mariborski četrti Tezno so v četrtek opoldne našli 250 kilogramov težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Predstavniki pristojne službe RS za zaščito in reševanje so danes v prostorih Gasilske brigade Maribor na Cesti proletarskih brigad 21 v Mariboru dali izjavo za medije glede četrtkove najdbe. Prisluhnite spodaj.

