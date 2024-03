Naši kraji so na robu globokega in obsežnega ciklonskega območja s središčem nad Britanskim otočjem. Višinska dolina nad zahodnim Sredozemljem sega do severnoafriških držav in proti nam z jugozahodnimi tokovi preusmerja občasno vlažen zrak. V soboto se bo ob rahli okrepitvi anticiklona vzhodno od nas nestanoviten zrak umaknil, ciklonsko območje pa se bo nato od nedelje spet približevalo in občutne ...