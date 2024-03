Onesnažen zrak zaradi puščavskega prahu še do ponedeljka RTV Slovenija Puščavski prah, ki je v soboto dosegel širše območje Alp, bo prisoten tudi pri nas še do ponedeljka. Koncentracije prašnih delcev v zraku so dokaj povišane, predvsem delcev PM 10, je povedal dežurni meteorolog Brane Gregorčič.

