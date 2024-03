Ruski hekerji Sloveniji: Bodite razumevajoči in mirno sprejmite napade 24ur.com Ruska hekerska skupina Cyber Army Russia Reborn je objavila anonimni video z nagovorom Sloveniji, kjer opravičujejo napade na našo državo. Zatrjujejo, da ne želijo škoditi državi in navadnim državljanom, saj imamo zastavo z enakimi barvami in da je razlog napada pomoč Ukrajini. Zatrjujejo, da je rusko ljudstvo miroljubno in da le odbijajo napade nase. Rusija je napadla Ukrajino pred 765 dnevi in ...

