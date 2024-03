Domnevni ruski hakerji so zopet na delu. Pred kratkim so napadli domačo spletno stran predsednice Republike Slovenije in spletne strani več državnih organov, zdaj pa so napadli še nekatere spletne portale medijev – tokrat je bil tarča portal MMC javne medijske hiše RTV Slovenija. Spletna stran MMC je bila nekaj časa nedostopna. Kot poroča 24ur naj bi bila po neuradnih informacijah za napadom s ...