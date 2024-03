“Zakon ne odpravlja težav s koncentracijo in transparentnostjo medijev” N1 Odbor državnega zbora (DZ) za kulturo se je na nujni seji, sklicani na zahtevo SDS, seznanil s problematiko lastništva medijev. V SDS so kot problematično še zlasti izpostavili delovanje skupine Media24, pri kateri ima odločilno besedo Martin Odlazek. A odbor ni sprejel njihovih predlogov sklepov. Kar predlagajo v SDS, že poteka, so poudarili poslanci Svobode.

