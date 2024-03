Ministrstvo za kulturo pripravlja nov zakon o medijih. Pri tem pa po besedah poslanke Anje Bah Žibert iz SDS očitno ta sploh nima narejene nobene podrobne analize lastništva in financiranja medijev. “Pri Golobovih ni nobene želje po transparentnosti in preglednosti, kdo stoji za kakšnim medijem in kdo ga financira, saj predlaganim sklepom poslanske skupine SDS nasprotujejo,” je kritična in dod ...