Kusturica namerava filmsko kariero nadaljevati v Rusiji 24ur.com Srbski filmski režiser, scenarist in glasbenik Emir Kusturica je napovedal, da bo svoj naslednji film snemal v ruskem Sočiju. Načrtuje tudi, da bi svoje prihodnje filme snemal še v ruskem Kazanu, Sankt Peterburgu in Sibiriji. Bosanski režiser je v preteklosti že namigoval na delo v Rusiji, a je po napadu na Ukrajino to zanikal.

Sorodno