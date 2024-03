“Inžinir lahkih sprehodov” (The Engineer of Easy Walks): Srbski filmski režiser, scenarist in glasbenik Emir Kusturica “na službeni poti” – Svoj naslednji film bo snemal v ruskem Sočiju topnews.si Srbski filmski režiser, scenarist in glasbenik Emir Kusturica je v pogovoru za rusko tiskovno agencijo TASS napovedal, da bo svoj naslednji film snemal v ruskem Sočiju. Načrtuje tudi, da bi svoje prihodnje filme snemal še v ruskem Kazanu, Sankt Peterburgu in Sibiriji. “Načrtujem, da bom svoj naslednji film posnel na jugu, v Sočiju. To bo […]...

Sorodno





Omenjeni Emir Kusturica

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Peter Prevc

Janez Janša

Dominika Švarc Pipan