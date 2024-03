Dimitrov v Miamiju izločil Alcaraza Dnevnik Grigor Dimitrov je na teniškem mastersu v Miamiju pripravil presenečenje in v četrtfinalu premagal prvega nosilca Carlosa Alcaraza. Bolgar, sicer 11. nosilec, je Španca premagal s 6:2 in 6:4 in se bo v polfinalu pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom....

