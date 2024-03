Za krono Miamija Sinner in Dimitrov Sportal V finalu teniškega mastersa v Miamiju se bosta pomerila Italijan Jannik Sinner in Bolgar Grigor Dimitrov. Zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije je v ponovitvi finala iz Melbourna tokrat ugnal Rusa Danila Medvedjeva gladko s 6:1 in 6:2, Dimitrov pa je s 6:4, 6:7 (4), 6:4 izločil četrtega nosilca, Nemca Alexandra Zvereva.

