Popisovanje cen živil je dokončno ugasnilo Dnevnik Vlada se je jeseni 2022 namenila s popisom cen košarice osnovnih živil zajeziti njihovo divjanje. Prvi popis je bil 13. septembra 2022; rezultate so predstavili šest dni kasneje. Glede na to, kako so se lotili tega projekta, smo v Dnevniku že 30....

Sorodno





Omenjeni Dnevnik Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Peter Prevc

Matija Bitenc