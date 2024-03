Postopno umirjanje inflacije: konec popisa košarice osnovnih živil 24ur.com Po januarski domnevno začasni zamrznitvi popisa cen osnovne košarice živil se projekt, ki ga je vlada močno promovirala, zaključuje. Kot so po sestanku s trgovci sporočili s kmetijskega ministrstva, so se za to odločili zaradi postopnega umirjanja inflacije. Prvotni namen, da bi krotili draginjo, se je sprevrgel v tekmo trgovcev po vse nižjih cenah, vse več je bilo tudi očitkov, da se na trgovski...

