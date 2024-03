Nogometaši Mure so v 28. krogu Prve lige Telemach gostovali v Domžalah in slavili s 5 : 3. To je bila prva zmaga črno-belih na igrišču po 10. decembru, ko so v Fazaneriji prav tako padle Domžale (pozneje so bile tri točke proti Mariboru dobljene za zeleno mizo). V športnem parku Domžale se je po uradnih statistikah zbralo okoli 450 navijačev, od tega jih je precej prišlo iz Prekmurja. Tako so imeli varovanci Tončija Žlogarja glasno podporo s tribun, igralci pa so jim to končno poplačali z zmago. Fotografije Aleš Cipot.