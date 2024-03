Nafta koraka proti vrnitvi v Prvo ligo, Gorica ujela Beltince RTV Slovenija Nogometaši Nafte so naredili nov velik korak proti vrnitvi v Prvo ligo. Na derbiju do tega kroga vodilnih moštev so v 23. krogu II. SNL premagali prekmurske sosede iz Beltincev z 1:0. Na lestvici imajo sedem točk prednosti.

