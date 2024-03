Dončić sporočil Divcu: Na naboru bi moral izbrati mene RTV Slovenija Košarkarji Dallasa so dvakrat zapored premagali Sacramento, ki je bil pred obračunoma z Luko Dončićem in druščino šesti na Zahodu. Zdaj so na mestu, ki neposredno vodi v končnico, Mavsi.

Sorodno