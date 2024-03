Prav mu je! Luka Dončić si je privoščil velikega Srba in mu zabrusil... (video) Ekipa Košarkarji Dallasa so ponoči v severnoameriški ligi NBA zmagali proti Sacramentu s 107:103 ter potrdili šesto mesto na vzhodu, ki neposredno vodi v končnico. Za Dallas je bila to 10. zmaga na zadnjih 11 tekmah. S trojko je tekmo odločil Dante Exum 27 sekund pred koncem, Luka Dončić pa je z zadetim prostim mestom postavil končni izid.



