Spretni manever zakoncev Šuštar: milijonski odpis dolgov in vrnitev Marinbluja N1 Boris Šuštar in njegova soproga Rozana Šuštar sta znova lastnika podjetja Marinblu, ki je dvignilo ogromno prahu zaradi domnevnega izkoriščanja delavcev. Lastnika sta znova postala po prisilni poravnavi in odpisu 5,5 milijona evrov dolga.

