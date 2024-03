Šuštarjeva spet lastnika podjetja, delavske pravice še predmet sodnih mlinov 24ur.com Zakonca Šuštar sta po prislini poravnavi in odpisu za 5,5 milijona evrov dolga vnovič lastnika podjetja, na zatožno klop zaradi obtožb o kršitvah pravic delavcev pa še nista sedla. V tej luči prihaja do pozivov k spremembam insolvenčne zakonodaje in pospešku postopkov na sodiščih.

Sorodno