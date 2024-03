Richard Chamberlain, duhovnik iz Pesmi ptic trnovk, slavi 90 let 24ur.com Ameriški igralec Richard Chamberlain, ki ga označujejo tudi kot kralja mini serij, praznuje 90. rojstni dan. Številne vloge je ustvaril tudi v filmu in na odrskih deskah. Sredi 80. let minulega stoletja je postal predmet poželenja številnih po svetu kot duhovnik v seriji Pesem ptic trnov.

Sorodno