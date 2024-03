Richard Chamberlain, poželenja vreden duhovnik iz legendarne serije Pesem ptic trnovk, slavi 90 let Politikis Ameriški igralec Richard Chamberlain, ki ga označujejo tudi kot kralja mini serij, na današnji dan slavi 90. rojstni dan. Številne vloge je ustvaril tudi v filmu in na odrskih deskah. Sredi 80. let minulega stoletja je postal predmet poželenja številnih po svetu kot duhovnik v seriji Pesem ptic trnovk. Srca občinstva po vsem svetu je […]

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Luka Dončić

Zoran Stevanović

Robert Golob

Gašper Okorn