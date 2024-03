Pijana voznica, voznik pod vplivom drog in trije 'divjaki' na avtocesti 24ur.com Policisti Postaje prometne policije Celje so v zadnjih dveh dneh zaznali več cestno prometnih prekrškov. Na avtocesti so v petek obravnavali tri hujše prekoračitve hitrosti, vozniki so namreč na odseku z omejitvijo 100 km/h vozili s hitrostjo 172 km/h, 173 km/h in 184 km/h. Ob tem pa so obravnavali tudi voznika, ki je vozil pod vplivom prepovedanih drog, in voznico, ki je vozila pod vplivom alkoh...

