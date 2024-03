Celjski policisti so kazen napisali trem divjakom, ki so močno presegli omejitev RTV Slovenija Celjski policisti so v petek na odseku avtoceste A1 obravnavali tri večje prekoračitve hitrosti. Na delu vozišča, kjer je omejitev 100 km/h, so namreč trije vozniki, vsi tuji državljani, vozili s hitrostjo 172 km/h, 173 km/h in 184 km/h.

