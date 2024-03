Bravo, risinje, pa to je fantastično! Slovenke z uvodom napovedale sijajen turnir! Ekipa Slovenska ženska hokejska reprezentanca je z zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu divizije I (skupine B) v Latviji. Varovanke selektorja Boštjana Kosa so v Rigi proti Poljakinjam slavile s 4:1 in dosegle pomembno zmago v boju za obstanek v tem rangu tekmovanja, kar je tudi cilj tokratne odprave.



