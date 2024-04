Zmaga in poraz hokejistk Dnevnik Slovenska ženska hokejska reprezentanca je po uvodni zmagi s 4:1 proti Poljski izgubila drugi dvoboj svetovnega prvenstva divizije I (skupine B) v Latviji. Varovanke selektorja Boštjana Kosa so v Rigi izgubile proti Slovakinjam, ki so bile boljše s...

Sorodno