Kako ljudje doma in po svetu obeležujejo praznik upanja in veselja (FOTO) N1 Več kot 1,3 milijarde kristjanov po vsem svetu praznuje veliko noč, največji krščanski praznik, ko verniki obeležujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. To je praznik upanja in veselja. Običaji za veliko noč se po svetu precej razlikujejo, prikazujejo pa jih krasne fotografije, ki prihajajo od vsepovsod.

