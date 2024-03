Radostno sporočilo velike noči Gorenjski glas Velika noč je poleg božiča največji krščanski in tudi ljudski praznik. Prinaša upanje in veselje, da je življenje močnejše od smrti in dobro boljše od zla.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Janez Janša

Tanja Fajon

Primož Roglič