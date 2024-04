Vseslovensko srečanje motoristov v Mirni Peči: 'Ta blagoslov nam veliko pomeni' 24ur.com V Mirni Peči na Dolenjskem so ob velikonočnem ponedeljku pripravili 26. tradicionalno vseslovensko srečanje motoristov z blagoslovom motorjev in motoristov. Srečanja, ki se ga je v preteklih letih udeležilo tudi več kot 10.000 motoristov iz Slovenije in tujine, se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

