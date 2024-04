“Naj se nam nikamor ne mudi, drugi svet je še daleč, slej ko prej pa bomo vsi prišli tja, zato nikar ne prehitevajmo” PORTAL PLUS Predsednik AMZS Leopold Pungerčar je na 26. tradicionalnem vseslovenskem srečanje motoristov z blagoslovom motorjev in motoristov v Mirni Peči na Dolenjskem vse pozval k strpnosti na cestah ob začetku motoristične sezone, ki so jo prinesle visoke temperature. Srečanja se je udeležila tudi predsednica Nataša Pirc Musar, ki si želi, da bi dosegli cilj nič mrtvih, […]

