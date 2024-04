Murska Sobota, 1. aprila – V nedeljo se je na območju naselja Pečarovci v občini Puconci pri streljanju s karbidom poškodoval mlajši mladoletnik, kot smo že poročali. Zaradi poškodb os ga odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, so danes sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota. Okoliščine so razjasnili, tako da preklicujejo poziv očividcem, so dodano sporočili. Iz murskosobošk ...