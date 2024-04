Pri streljanju s karbidom prišlo do nesreče – otroka odpeljali v UKC Maribor Nova24TV V nedeljo se je na območju naselja Pečarovci v občini Puconci pri streljanju s karbidom poškodoval mlajši mladoletnik. Iz murskosoboške bolnišnice so policijo v nedeljo nekaj pred polnočjo obvestili, da je pri njih zdravniško pomoč poiskal mlajši mladoletnik, ki se je poškodoval pri streljanju s karbidom. Zaradi poškodb je bil odpeljan na nadaljnje zdravljenje v UKC Maribor. Policisti so z zbiranj ...

