Roglič v vožnji na čas kljub zgrešenemu ovinku do zmage Primorske novice Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je z zmago začel dirko po Baskiji. V vožnji na čas v Irunu (10 km) je olimpijski prvak v tej disciplini ugnal vse tekmece in si pred nadaljevanjem nabral sedem sekund naskoka pred Avstralcem Jayem Vinom ter deset pred Dancem Mattiasom Skjelmosejem. Belgijec Remco Evenepoel je zaostal 11 sekund.

Sorodno