Roglič grdo padel, a ostal v vodstvu, etapa Hermansu Primorske novice Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je 39 km pred koncem tretje etape dirke po Baskiji padel in sprva stežka nadaljeval preizkušnjo. Kljub temu se je vrnil v glavnino in v njej kot 18. prečkal ciljno črto v Altsasuju po skupno 190,9 km. Etapo je po sprintu dobil Belgijec Quinten Hermans. Roglič je ohranil skupno vodstvo.

