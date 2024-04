Šestim dijakom zahvala predsednice republike za plemenito dejanje 24ur.com Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sprejela šesterico dijakov, ki so 22. februarja na železniški postaji v Celju priskočili na pomoč moškemu s srčnim zastojem. S svojim pogumnim in plemenitim ravnanjem so vsak posebej in vsi skupaj rešili življenje človeku, je poudarila predsednica republike in se jim za dejanje zahvalila.

Sorodno



Omenjeni Celje

Nataša Pirc Musar Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Milan Zver

Robert Golob

Asta Vrečko