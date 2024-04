Šest dijakov je konec februarja nesebično pristopilo do moškega, ko je doživel srčni napad na celjski železniški postaji – in mu rešili življenje. Danes jih je sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar in jim podelila zahvale za nesebično pomoč. "Fantje so pokazali izjemno človekoljubnost. So lučka človečnosti," je ob tem poudarila predsednica. ...