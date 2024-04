“To se dogaja med vojno” – Netanjahu priznal odgovornost Izraela za smrt humanitarcev topnews.si Številne države na čelu z ZDA in Veliko Britanijo so danes obsodile izraelski zračni napad na območju Gaze, v katerem je bilo v ponedeljek ubitih sedem uslužbencev humanitarne organizacije Work Central Kitchen, ko so dostavljali pomoč v hrani za ljudi v enklavi. Ob obsodbi napadov je bilo slišati tudi pozive k hitri in pregledni preiskavi […]...

