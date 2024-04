Aktivisti in sorodniki talcev, ki jih zadržuje palestinsko islamistično gibanje Hamas, so danes vdrli v izraelski parlament. Dele stavbe so polili z rumeno barvo. Protestniki so ponovno zahtevali sklenitev dogovora za izpustitev talcev. Varnostno osebje je hitro posredovalo, prišlo pa je tudi do spopadov, poroča španska tiskovna agencija EFE.