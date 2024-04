Rondo uradno končal košarkarsko kariero Dnevnik Dvakratni prvak lige NBA Rajon Rondo je uradno sklenil športno pot. Rondo je naslov prvaka osvojil z Boston Celtics in Los Angeles Lakers. V ligi NBA je igral 16 sezon. Pri Bostonu je kot eden najboljših organizatorjev igre preživel devet let in v...

Sorodno