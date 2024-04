On je stroj! Za Dončićem nor teden, to so številke, ki jih NBA ni mogla spregledat! Ekipa Slovenski superzvezdnik Luka Dončić je bil izbran za igralca tedna v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Njegovo povprečje na zadnjih štirih tekmah, ki jih je Dallas tudi dobil, je bilo 32,5 točke, 11 skokov in 9,5 podaje.



