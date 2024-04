Neomejene količine, največ prenosa podatkov v tujini, še hitrejši 5G-internet in nižje cene od 4,99 evrov dalje. Telekom Slovenije je povsem prenovil predplačniško mobilno ponudbo Mobi z neomejenimi količinami in še hitrejšim internetom 5G s hitrostmi do 300 Mbit/s po cenah od le 4,99 evra dalje. Pri tem Mobi zdaj prinaša tudi izjemno bogate količine interneta v EU, in sicer vse do 15 GB na mes ...