Občina Izola in Mestna občina Koper sta v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) sinoči v koprskem skladišču Libertas odprli razstavo natečajnih rešitev za projekt Ureditev priobalnega pasu med Koprom in Izolo, poročajo Primorske novice. Razstavljena so sicer dela vseh desetih sodelujočih na javnem natečaju, ki ga je razpisal ZAPS. Prvonagrajena rešitev krajinskoarhitektu ...