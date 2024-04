Na ogled zamisli ureditve obale Dnevnik V nekdanjem skladišču soli Libertas v Kopru je do 14. aprila na ogled razstava zamisli arhitektov, ki so sodelovali na natečaju za ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo.

Sorodno



Omenjeni Aleš Bržan Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Janez Janša

Milan Zver

Luka Dončić