Dončić: Škoda, ob boljšem dnevu bi tekmo lahko dobili 24ur.com Košarkarji Dallasa so bili dolgo časa v igri še za 12. zmago na zadnjih 13-ih tekmah, a so bili Steph Curry, Draymond Green in druščina tokrat za odtenek bolj razpoloženi in se na koncu veselili zanje zelo pomembne zmage s 104:100 v boju za 10. mesto na zahodu, ki še vodi v dodatne kvalifikacije za uvrstitev v končnico lige NBA. Luka Dončić je z 20. trojnim dvojčkom v sezoni še enkrat več opozori...

