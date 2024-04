Zakon o pravici do pozabe vložen v javno razpravo Vlada RS Zakon o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih oziroma kreditnih produktov določa, da bodo osebe, ki so prebolele raka in je od ozdravitve minilo deset oziroma pet let, lahko sklepale finančne, zavarovalne in podobne produkte pod enakimi pogoji kot vsi ostali. Isto pravico bodo imele tudi osebe, ki so obolele za hepatitisom C in HIV.

