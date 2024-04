Pri sklepanju zavarovanj ali kreditnih pogodb nič več o prebolelem raku ali okužbi s HIV-om? RTV Slovenija Ministrstvo za zdravje je pripravilo osnutek zakona, ki določa, da lahko osebe po prebolelem raku sklepajo finančne in zavarovalne produkte pod enakimi pogoji kot vsi ostali, če je od ozdravitve minilo 10 let, pri mlajših pa pet let.

