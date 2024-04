Piše: Zdravniki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Čeprav stavka zdravnikov traja od 15. januarja, se to na dostopnosti storitev Splošne bolnišnice Slovenj Gradec do preklica soglasij za nadurno delo ni bistveno poznalo. Z umikom soglasij večine zdravnikov, ki zdaj delamo »le« do 48 ur tedensko, kot nam predpisujejo slovenska zakonodaja, evropska direktiva in ugotovitve Ustavnega sodišča, pa je v ...